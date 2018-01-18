Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что больше всего не любит российский лидер Владимир Путин.

По его словам, это ложь и некомпетентность.

Также он заявил, что не относит себя ни к группе силовиков, ни к группе либералов, на которые СМИ разделяют кремлевское окружение, отметив, что он — государственный служащий.

Об этом Песков сообщил в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", которая выйдет в эфир на телеканале "Россия 1". Фрагмент передачи опубликовала ведущая на своей странице в Instagram.

Программа с участием Пескова выйдет в эфир в воскресенье вечером.