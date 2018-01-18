Силы МЧС переведены в повышенную готовность в связи с Крещенскими купаниями

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности в связи с Крещенскими купаниями, которые пройдут 19 января, сообщает пресс-служба ведомства.

"С 09.00 мск 18 января до 18.00 мск 19 января органы управления, силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности", — сказал собеседник агентства.

В преддверии одного из главных православных праздников сотрудники МЧС России проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей во время Крещенских купаний. 18 января глава МЧС России Владимир Пучков лично проверит готовность пожарно-спасательного гарнизона Москвы к обеспечению безопасности проведения Крещенских купаний.

"Также в ходе проверки министр проверит оснащенность мест проведения купаний необходимым оборудованием для комфортного и безопасного проведения обряда", — сказал собеседник агентства. Спасатели также продемонстрируют способы спасения людей, терпящих бедствие в месте проведения Крещенского купания.

В МЧС сообщили, что в обеспечении безопасности Крещенских купаний в России будут задействованы около 9 тысяч спасателей, а также более 2,5 тысячи единиц техники и около 500 маломерных судов. Всего в российских регионах подготовлено около 4000 мест для купаний.