Силы МЧС переведены в повышенную готовность в связи с Крещенскими купаниями

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности в связи с Крещенскими купаниями, которые пройдут 19 января, сообщает пресс-служба ведомства.
В преддверии одного из главных православных праздников сотрудники МЧС России проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей во время Крещенских купаний. 18 января глава МЧС России Владимир Пучков лично проверит готовность пожарно-спасательного гарнизона Москвы к обеспечению безопасности проведения Крещенских купаний.
В МЧС сообщили, что в обеспечении безопасности Крещенских купаний в России будут задействованы около 9 тысяч спасателей, а также более 2,5 тысячи единиц техники и около 500 маломерных судов. Всего в российских регионах подготовлено около 4000 мест для купаний.