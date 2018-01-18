В Норильске из-за 50-градусных морозов отменили крещенские купания

КРАСНОЯРСК, 18 янв — РИА Новости. Морозы в 50 градусов ожидаются в заполярном Норильске в ближайшие дни, в связи с этим власти отменили традиционные крещенские купания, сообщили РИА Новости в администрации города.

"В Норильске из-за сильных морозов отменили крещенские купания. В городе объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем мероприятие, запланированное на 18 января, решено не проводить", — сказал собеседник агентства.

По данным мэрии, традиционно крещенские купания в Норильске организуют на озере Долгом.

"В этом году руководство города категорически не рекомендует проводить погружения на открытой воде во избежание обморожений и чрезвычайных ситуаций", — отметил он.

Управление ГО и ЧС Норильска предупреждает, что в ближайшие дни ожидается понижение температуры до 50-52 градусов мороза. Населению рекомендуется ограничить свое передвижение и нахождение детей на открытом воздухе, по возможности не пользоваться личным автотранспортом. В настоящее время в городе температура держится на уровне 40 градусов мороза.

Ранее Сибирский региональный центр МЧС предупредил о резком похолодании на территории всего округа. Так в центре Сибири — Красноярске температура местами может опуститься до минус 40 градусов.