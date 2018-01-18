Правительство сохранило за Жуковским статус наукограда

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому за подмосковным городом Жуковский еще на 15 лет сохраняется статус наукограда. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров в четверг.

Статус наукограда Жуковскому был присвоен в ноябре 2012 года сроком на пять лет. Минобрнауки в октябре прошлого года предложило продлить его на 15 лет.

Имеющий мировую известность город Жуковский — общероссийский центр научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-экспериментальных работ в авиационной промышленности и связанных с ней отраслях радиоэлектроники и приборостроения. На территории города находится ряд важнейших предприятий научно-промышленного комплекса, среди которых ФГУП "ЦАГИ имени Жуковского" — крупнейший в мире центр авиационной науки.

Впервые в мировой практике институт объединил фундаментальный научный поиск, прикладные исследования, конструкторские разработки, производство и испытания опытных летательных аппаратов. В настоящее время в Жуковском планируется создать Национальный центр авиастроения России.

Каждый нечетный год в Жуковском проводится Международный авиационно-космический салон МАКС.