Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении гриппа в Европе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор просит россиян при поездках учитывать повышенную активность вирусов гриппа А и В в Европе и указывает, что в Великобритании острый дефицит коек для лечения гриппа в стационарах, сообщается на сайте ведомства в четверг.

Ведомство ссылается на данные европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения: активность вирусов гриппа повысилась в странах западной, северной и южной Европы.

"На 52 неделе 2017 года выявлялись вирусы гриппа обоих типов – А и В. В европейском регионе циркуляция вирусов гриппа носила смешанный характер. Доля положительных на вирусы гриппа образцов, взятых от пациентов с клиническими признаками гриппа и ОРВИ, составила 44%, что на 6% выше, чем на 51 неделе 2017 года, отмечается рост циркуляции вирусов среди населения", — говорится в сообщении.

Так, в Великобритании с третьей декады декабря начался активный рост заболеваемости гриппом, который продолжается и в январе. Роспотребнадзор указывает, что в стране имеется острый дефицит коек для лечения гриппа в медицинских стационарах — это затрудняет оказание своевременной помощи и способствует росту числа летальных случаев и распространению инфекции.

"В настоящее время число госпитализированных с октября 2017 года составило 1938 человек, число погибших от гриппа – 93 человека. Специалисты отмечают, что настоящая ситуация по заболеваемости населения страны гриппом является более сложной даже по сравнению с эпидемическим сезоном 2010-2011 гг", — отмечает Роспотребнадзор.