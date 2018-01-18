На Колыме отменили занятия в школах из-за морозов

МАГАДАН, 18 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти двух округов Магаданской области в четверг отменили занятия в школах из-за 50-градусных морозов сообщает, ГУ МЧС России по региону.

"18 января в связи с низкими температурами отменены занятия в пяти школах Сусуманского городского округа (-52°С) и двух школах Среднеканского городского округа (-48°С) для учащихся с первого по одиннадцатые классы. Несмотря на морозы, все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Дополняется, что в связи с понижением температуры по территории Колымы спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов на личном транспорте. Крепкие морозы в регионе простоят до субботы, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра России по Магаданской области Вера Завадько.

"Причина этих холодов — усиление Оймяконского циклона у земли, он очень высокий, и простирается до больших высот в атмосфере. И получается, что у нас с Арктики холодный арктический воздух идет на территорию области. Но в субботу мы ожидаем приход теплого циклона, так что в регионе наконец потеплеет", — рассказала собеседница агентства.