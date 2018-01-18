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Общество

В Якутии откроют крещенские купели на берегу Ледовитого океана

03:0818.01.2018
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкВо время крещенского купания. Архивное фотоВо время крещенского купания. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ХАБАРОВСК, 17 янв – РИА Новости. Более 30 крещенских купелей будут организованы в Якутии в этом году, несмотря на 50-градусный мороз в некоторых районах республики. Желающих окунуться в прорубь это не пугает, предполагается, что в купаниях примут участие около 60 тысяч человек. Купели планируется организовать на реке Лена, полюсе холода и на берегу Северного Ледовитого океана.

Рабочие прорубают прорубь для крещенской купели на реке Иртыш в городе Тара Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На севере Иркутской области на Крещение похолодает до минус 56 градусов
Купель на полюсе холода и "теплые" 36 мороза в Якутске

"Несмотря на морозы, организуется 33 купели по всей республике. В этом году в городе Верхоянске (конкурирует с Оймяконом за звание полюса холода – ред.) впервые в истории организовали купель на реке. Наш священник туда прибыл и сообщил, что там минус 53", — сообщил РИА Новости секретарь Якутской епархии, иеромонах Никандр (Горбатюк).

По его словам, купания в реке Лена в Якутске начинаются 18 января, после чина Великого освящения воды Архиепископом Якутским и Ленским Романом. Через час после обряда начинаются массовые купания. Традиция существует более 10 лет. В Якутске 19 января прогнозируется 36 градусов мороза, что считается теплой погодой для этого времени года.

"Мы уже шутили, что на Крещение здесь будет тепло", — отметил собеседник.

Он уточнил, что ежегодно после купания МЧС озвучивает статистику о тех, кто за 18-19 число окунулся в воду, обычно это несколько десятков тысяч человек.

Аномальные морозы. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По данным МЧС, в этом году участие в крещенских купаниях в Якутии примут около 60 тысяч жителей. В прошлом году в прорубь окунулись 65 тысяч якутян, из них 43 тысячи — жители Якутска.

Освятят Северный Ледовитый океан

Самый северный поселок Якутии – Тикси. Он находится на берегу моря Лаптевых, которое относится к группе окраинных морей Северного Ледовитого океана. В прошлом году священник Дионисий Бондаренко из Серафимо-Никольского храма поселка Тикси совершил Великое освящение вод моря Лаптевых. Тогда, несмотря на пургу и сильный мороз, многие верующие не только пришли на богослужение, но и окунулись в море.

"У нас в Тикси сейчас есть постоянный священник, пока информация оттуда не поступала, но надеемся, что он поддержит прошлогоднее начинание и через воды моря будет освящен и океан", — сказал собеседник.

Крещение. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Безопасность прежде всего

Как пояснил иеромонах Никандр, крещенские купания в Якутии происходят не под открытым небом, как например в Москве. В Якутии особые условия.

Над каждой купелью здесь сооружается палатка, в ней устанавливаются тепловые пушки. В палатке относительно тепло, но вода, конечно, холодная. Каждая купель оборудована специальной люлькой из металла или дерева, которая прикреплена к проруби, есть лестница, по которой люди спускаются и поднимаются. На льду рассыпано сено или установлены деревянные настилы, чтобы люди могли безопасно пройти в палатки для переодевания. Между Кафедральным собором Якутска и местом купания будет курсировать автобус.

"Мы не призываем прихожан окунаться. Мы призываем прийти в этот день в храм, освятить воду и поучаствовать в богослужении", — пояснил собеседник.

Мороз. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Он подчеркнул, что крещенские купания — это традиция, кто-то из якутян делает это не в первый раз, кто-то впервые. В последние годы среди прихожан храма появляются и иностранцы. Люди путешествуют по Якутии и заходят в церковь, есть студенты, которые учатся в университете, все чаще слышится английская речь. Рискнут ли они поддержать русскую традицию, пока не известно.

На большей части Якутии будет морозно

По данным Якутского УГМС, в большинстве районов республики 18 и 19 января ожидается морозная погода, возможен слабый снег. Средние ночные температуры составят 40-45 градусов мороза, дневные – минус 38-43. Самые холодные ночные температуры ожидаются на уровне 58 градусов мороза, дневные — 54 мороза, самая высокая температура днем в республике составит 25 градусов мороза.

Врачи призывают к осторожности

Как пояснил РИА Новости врач-эндокринолог Андрей Мамаев, к купанию в холодной воде нужно подходить очень осторожно, не каждому человеку они подходят.

Государственные инспектора МЧС России ведут проверку места для купаний на Крещение. 15 января 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС проверяют безопасность мест крещенских купаний в России
"Погружение в холодную воду — это в любом случае стресс для организма, а вот последствия этого стресса могут быть различны у людей в силу возраста, состояния здоровья и особенностей организма. Эта встряска запускает изменения в гормональном фоне. Они могут быть краткосрочным и долгосрочным. Гормональный фон, в том числе, влияет и на иммунитет. Предсказать, как именно организм себя поведет после такой встряски, нельзя. Все очень индивидуально", — сказал Мамаев.

По его словам, погружение в прорубь должно происходить, когда человек этого хочет, когда он подготовлен и позволяет его здоровье. Это не должно быть насилием над организмом.

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