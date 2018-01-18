В Якутии откроют крещенские купели на берегу Ледовитого океана

ХАБАРОВСК, 17 янв – РИА Новости. Более 30 крещенских купелей будут организованы в Якутии в этом году, несмотря на 50-градусный мороз в некоторых районах республики. Желающих окунуться в прорубь это не пугает, предполагается, что в купаниях примут участие около 60 тысяч человек. Купели планируется организовать на реке Лена, полюсе холода и на берегу Северного Ледовитого океана.
"Несмотря на морозы, организуется 33 купели по всей республике. В этом году в городе Верхоянске (конкурирует с Оймяконом за звание полюса холода – ред.) впервые в истории организовали купель на реке. Наш священник туда прибыл и сообщил, что там минус 53", — сообщил РИА Новости секретарь Якутской епархии, иеромонах Никандр (Горбатюк).
По его словам, купания в реке Лена в Якутске начинаются 18 января, после чина Великого освящения воды Архиепископом Якутским и Ленским Романом. Через час после обряда начинаются массовые купания. Традиция существует более 10 лет. В Якутске 19 января прогнозируется 36 градусов мороза, что считается теплой погодой для этого времени года.
"Мы уже шутили, что на Крещение здесь будет тепло", — отметил собеседник.
Он уточнил, что ежегодно после купания МЧС озвучивает статистику о тех, кто за 18-19 число окунулся в воду, обычно это несколько десятков тысяч человек.
Освятят Северный Ледовитый океан
Самый северный поселок Якутии – Тикси. Он находится на берегу моря Лаптевых, которое относится к группе окраинных морей Северного Ледовитого океана. В прошлом году священник Дионисий Бондаренко из Серафимо-Никольского храма поселка Тикси совершил Великое освящение вод моря Лаптевых. Тогда, несмотря на пургу и сильный мороз, многие верующие не только пришли на богослужение, но и окунулись в море.
"У нас в Тикси сейчас есть постоянный священник, пока информация оттуда не поступала, но надеемся, что он поддержит прошлогоднее начинание и через воды моря будет освящен и океан", — сказал собеседник.
Как пояснил иеромонах Никандр, крещенские купания в Якутии происходят не под открытым небом, как например в Москве. В Якутии особые условия.
Над каждой купелью здесь сооружается палатка, в ней устанавливаются тепловые пушки. В палатке относительно тепло, но вода, конечно, холодная. Каждая купель оборудована специальной люлькой из металла или дерева, которая прикреплена к проруби, есть лестница, по которой люди спускаются и поднимаются. На льду рассыпано сено или установлены деревянные настилы, чтобы люди могли безопасно пройти в палатки для переодевания. Между Кафедральным собором Якутска и местом купания будет курсировать автобус.
"Мы не призываем прихожан окунаться. Мы призываем прийти в этот день в храм, освятить воду и поучаствовать в богослужении", — пояснил собеседник.
На большей части Якутии будет морозно
По данным Якутского УГМС, в большинстве районов республики 18 и 19 января ожидается морозная погода, возможен слабый снег. Средние ночные температуры составят 40-45 градусов мороза, дневные – минус 38-43. Самые холодные ночные температуры ожидаются на уровне 58 градусов мороза, дневные — 54 мороза, самая высокая температура днем в республике составит 25 градусов мороза.
Врачи призывают к осторожности
Как пояснил РИА Новости врач-эндокринолог Андрей Мамаев, к купанию в холодной воде нужно подходить очень осторожно, не каждому человеку они подходят.
По его словам, погружение в прорубь должно происходить, когда человек этого хочет, когда он подготовлен и позволяет его здоровье. Это не должно быть насилием над организмом.