Юрий Лоза назвал рок-фестивали в России мертворожденными детьми

РИГА, 18 янв – РИА Новости. Рок-фестивали, которые проходят в России в большом количестве, являются мертворожденными детьми, поскольку рок-музыка как явление закончилась еще в 1980 году, сказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom российский музыкант и исполнитель Юрий Лоза.
Музыкант также не согласился с популярным мнением о том, что постсоветском пространстве рэп-культура стала преемником рок-музыки.
"А рэп — это негритянская музыка, которая к протесту не имеет никакого отношения. Она протестует внутри себя самой. Один рэпер протестует против другого рэпера и называется это баттлом", — сказал Лоза.
Всемирный день рок-группы The Beatles (World Beatles Day) ежегодно отмечается 16 января.
В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.
Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля.