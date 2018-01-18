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Общество

Ледяной ритуал: где и как будут купаться москвичи на Крещение

08:0018.01.2018
(обновлено: 08:19 18.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВо время крещенского купания. Архивное фотоВо время крещенского купания. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В России в ночь с 18 на 19 января состоятся крещенские купания, которыми православные граждане страны традиционно отмечают один из главных религиозных праздников — Крещение Господне. В столице будет организовано почти 60 мест для проведения обряда. Москвичей в эту ночь ждет мягкая, по январским меркам, погода — до минус 10 градусов, и число купающихся, согласно оценкам властей, может достичь 120 тысяч человек. На каких водоемах ожидаются самые большие очереди и как предполагается обеспечивать безопасность на тонком льду — в материале РИА Новости.

Погода располагает

Официально крещенские купания в Москве начнутся 18 января в 18:00 и завершатся 19 января в полдень. Как во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на территории города будет 59 официальных мест для проведения обряда, больше всего — в ТиНАО.

"Численность участников купания может превысить 120 тысяч человек", — отметил заммэра.

Начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян пояснил корреспонденту РИА Новости, что 120 тысяч — это лишь те, кто решат нырнуть в ледяную воду, однако с ними придут и не собирающиеся окунаться в прорубь.

Крещенские купания в Москве. Архивное фото
© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev 
Власти Москвы организуют для крещенских купаний 59 мест

"В этом году мы прогнозируем достаточно серьезное увеличение количества людей (как желающих просто присутствовать на водоемах, так и принимающих непосредственное участие в обряде крещенского купания), потому что, судя по прогнозу Росгидромета, температура будет достаточно комфортной. Если в прошлом году 170 тысяч человек были на водных объектах, и из них 109 тысяч искупались, то в этом году мы прогнозируем 120 тысяч только купающихся", — сказал Марьян.

Самые длинные очереди к прорубям, вероятно, будут в Северном округе столицы — на Большом Садовом пруду, в Восточном — на озерах Святое и Белое, а также на Терлецком пруду, в Юго-Восточном — на Шибаевском пруду, в Южном — на Верхнем Царицынском пруду и в районе Строгинской поймы, в Новой Москве — на территории зоны отдыха "Глория".

Полный список официальных мест крещенских купаний можно найти на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Места крещенских купаний в 2018 году
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Места крещенских купаний в Москве

По тонкому льду

Однако наплыв желающих окунуться в освященную прорубь — не единственное, с чем придется столкнуться организаторам крещенских купаний и спасателям. Основная трудность — слишком тонкий лед.

"В этом году толщина ледового покрова на водоемах столицы не превышает 15-20 сантиметров, а это значит, что массовый выход людей на лед допустить нельзя. Мы оборудуем для купающихся специальные подходы с настилами с противоскользящим покрытием, безопасными спусками и освещением", — рассказал агентству заммэра Петр Бирюков.

"Толщина льда с учетом небольшого понижения температуры прирастает в среднем на 1-2 сантиметра в сутки, — пояснил Василий Марьян. — Безопасной толщины в 25 сантиметров лед не достигнет".

Крещенские купания. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Около 2,5 тысяч человек будут дежурить во время крещенских купаний в Москве
Собеседник агентства подчеркнул, что на московских прудах и озерах толщина льда составляет примерно 10-20 сантиметров. На Москве-реке (там, где она уже замерзла) максимальная толщина льда — 18 сантиметров, но порой едва превышает пять.
По этой причине во всех местах крещенских купаний обряд проведут либо с берега, либо рядом с ним.

Чем тоньше лед, тем опаснее купаться в несанкционированных местах, где нет перил, не расстелены противоскользящие резиновые коврики и не дежурят специалисты, не говоря уже о выходе на середину водоема. Как отметил Марьян, в 2017 году попытки самостоятельно сделать прорубь и искупаться в ней были, но патрули этого не допустили.

"С людьми проводили профилактические беседы и закрывали эти места", — пояснил он. Собеседник агентства отметил, что излюбленные места несанкционированных ныряльщиков — Строгинская пойма и участок Москвы-реки рядом с ней. 

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКрещенская прорубь
© РИА Новости / Антон Денисов
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Крещенская прорубь

Безопасность и удобство

Охранять жизнь и здоровье посетителей московских водоемов будут более 2,5 тысячи человек и около 170 единиц техники, рассказал заместитель мэра. Это более 600 спасателей и волонтеров, около 700 работников коммунальных служб, 700 полицейских и 60 медбригад.

От столичного департамента ГОЧСиПБ на Крещение выйдут 360 человек, а также 16 судов на воздушной подушке и другая техника, в том числе четыре подвижных спасательных поста. Это мобильные спасательные базы, оборудованные надувными лодками, аквалангами и всеми необходимыми спасательными средствами, пояснили в департаменте.

Во время крещенского купания. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Москвичей предостерегли от купаний на Крещение в необорудованных местах
Каждое официальное место купания оборудовано системами освещения, туалетами, теплыми модулями для переодевания, отдельно мужскими и женскими, а также пунктами оказания медицинской помощи и пунктами питания, где купающимся предложат горячий чай. В районе крещенских купаний предусмотрено оцепление силами сотрудники полиции, будет парковка для автомобилей.

В столичном департаменте региональной безопасности участникам крещенских купаний рекомендовали запастись теплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами, а также напомнили, что окунаться в воду в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Кроме того, верующим посоветовали перед совершением обряда трезво оценить состояние своего здоровья. Особенно это касается тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 2017 году крещенские купания прошли практически без происшествий. В Северном округе столицы девушке стало плохо в воде, она обратилась к врачам. Случаев нарушения порядка зарегистрировано не было.

© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкКрещенское купание
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Крещенское купание
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