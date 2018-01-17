В Нижегородской области создадут футбольную команду детей с синдромом Дауна

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Нижегородской области будет создана футбольная команда детей с синдромом Дауна с целью социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Глеб Никитин на Гайдаровском форуме в Москве в ходе экспертной дискуссии о влиянии ЧМ-2018 на социально-экономическое развитие регионов, включая развитие массового спорта, человеческого капитала и здорового образа жизни.

"Не только на Чемпионате мира, но и на ближайших Олимпийских играх мы можем привлечь внимание и мировой, и российской общественности к этой теме. Всю инфраструктуру, которую мы создали для подготовки детей в целом, в частности в Центре спортивной подготовки в Нижнем Новгороде, мы будем использовать для формирования одной или нескольких футбольных команд детей с синдромом Дауна. Мы выясним, каким способом мы можем оказать поддержку в этом направлении", — сказал врио губернатора.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола, в России, стране-организаторе ЧМ-2018, активизировалась работа по привлечению детей с синдромом Дауна к занятиям футболом. В частности, ряд образовательных организаций и благотворительных фондов учат детей футболу, разрабатывают тренерские методики для таких занятий. FIFA через свою инициативу "Футбол во имя надежды" поддерживает такие проекты во всех регионах мира.

Что касается общего числа детей в Нижегородской области, привлеченных к занятиям спортом, то планируется увеличение количества детей, занимающихся футболом, на 20%, сообщил Никитин.

"У нас есть региональный центр подготовки детско-юношеских футбольных команд, где занимаются около 40 тысяч человек, из них две тысячи — девушки", — сказал он.

Он добавил, что в подготовке к ЧМ-2018 в регионе примут участие три тысячи волонтеров. "У нас одна из самых масштабных программ подготовки, которая включает более 130 мероприятий, 60 объектов должны были быть построены. Совокупный объем инвестиций составил 67 миллиардов рублей", — заключил Никитин.

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