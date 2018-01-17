Путин предложил подумать, как сохранить историю малых городов

КОЛОМНА, 17 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать, как сохранить историческую идентичность малых городов и при этом не тормозить их развитие.

"Надо внимательно ещё раз посмотреть, чтобы решить задачу сохранения исторической идентичности этих мест и в то же время не мешать развитию. Непростая задача, но над ней, конечно, надо думать", — сказал Путин на встрече с участниками форума малых городов и исторических поселений.

Он отметил, что сохранение исторической идентичности малых городов и поселений и снятие ограничений в хозяйственной деятельности таких мест порой идут вразрез друг с другом.

"Это такое же противоречие, как между необходимостью и желанием сохранить окружающую среду и развитием тех мест, где люди проживают", — сказал президент.

"В данном случае все то же самое, только связано не с окружающей средой, не с природой, а с сохранением артефактов археологических и так далее. Тем не менее, все равно нужно искать выход", — сказал глава государства.