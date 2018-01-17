Путин продегустировал пастилу в Коломне

Владимир Путин во время осмотра в рамках форума малых городов и исторических поселений выставки проектов создания комфортной городской среды в конькобежном центре Коломна. 18 января 2018

Владимир Путин во время осмотра в рамках форума малых городов и исторических поселений выставки проектов создания комфортной городской среды в конькобежном центре Коломна. 18 января 2018

КОЛОМНА, 17 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку проектов создания комфортной городской среды в рамках Форума малых городов и исторических поселений, который проходит в подмосковной Коломне, и продегустировал знаменитую пастилу на одном из стендов.

Путин продегустировал в Коломне их знаменитую пастилу, выбрал сорт медовый и угостил @VorobievAndrey. После мероприятия эту пастилу подчистили журналисты pic.twitter.com/j5PBCILqWT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 января 2018 г.

В сопровождении министра ЖКХ Михаила Меня и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева он осмотрел стенд министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, стенд города Сарапул и стенд Подмосковья.

Президенту рассказали о том, как создаётся комфортная городская среда в различных регионах России, и представили несколько уже реализованных проектов.

Кроме того, на одном из стендов президент попробовал знаменитую пастилу, которую делают в Коломне. Для дегустации Путин выбрал медовый сорт и угостил ей Воробьева.