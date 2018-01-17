КОЛОМНА, 17 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Коломенский перинатальный центр, где осмотрел консультативно-диагностическое отделение, центр телемедицины, а также пообщался с пациентками центра.
В центре телемедицины президент ознакомился с тем, как врачи связываются с коллегами из других аналогичных учреждений. В большинстве крупных перинатальных центров функционирует система единого архивирования. Благодаря ей и видеосвязи врачи могут устроить в случае необходимости дистанционный консилиум. Кроме того, благодаря видеосвязи пациентки из отдаленных населенных пунктов региона также могут получить консультацию специалиста.
Кроме того, президент пообщался с пациентками центра и членами их семей. Путин спросил их, остались ли они довольны услугами перинатального центра, и пожелал всего самого наилучшего.