КОЛОМНА, 17 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Коломенский перинатальный центр, где осмотрел консультативно-диагностическое отделение, центр телемедицины, а также пообщался с пациентками центра.

В сопровождении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева и главного врача центра Натальи Алимовой глава государства посетил консультативно-диагностическое отделение, где осмотрел кабинеты врача-гинеколога, рентгена и маммографии.

В центре телемедицины президент ознакомился с тем, как врачи связываются с коллегами из других аналогичных учреждений. В большинстве крупных перинатальных центров функционирует система единого архивирования. Благодаря ей и видеосвязи врачи могут устроить в случае необходимости дистанционный консилиум. Кроме того, благодаря видеосвязи пациентки из отдаленных населенных пунктов региона также могут получить консультацию специалиста.

Путин осмотрел также учебно-симуляционный центр, где ему продемонстрировали, как медики реанимируют новорожденных и сопровождают роды на специальном манекене, который врачи в шутку называют Машей.

Кроме того, президент пообщался с пациентками центра и членами их семей. Путин спросил их, остались ли они довольны услугами перинатального центра, и пожелал всего самого наилучшего.