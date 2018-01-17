Путин посетит мероприятия в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. 16 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. 16 января 2018

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 18 января, примет участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию прорыва блокады Ленинграда, встретится с ветеранами, сообщает пресс-служба Кремля.

"Восемнадцатого января Владимир Путин посетит Северо-Западный федеральный округ, где примет участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию прорыва блокады Ленинграда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент возложит цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище и военно-историческом комплексе "Невский пятачок", а также осмотрит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", посвященной операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда.

Кроме того, Путин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями молодежных общественных организаций, в частности, поискового отряда "Шлиссельбург". Участникам встречи будет представлен фильм "Рубеж", посвященный событиям на Невском пятачке.