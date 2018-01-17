Матвиенко рассказала, как Холокост затронул ее семью

15:0617.01.2018
(обновлено: 15:25 17.01.2018)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как история Холокоста коснулась судьбы ее семьи в годы войны — ее мама спасла еврейскую семью на оккупированной территории и девять месяцев укрывала ее в собственном доме, рискуя своей жизнью.
"Хочу добавить, что история Холокоста прямо коснулась судьбы моей семьи. Моя мама в годы войны спасла на оккупированной территории еврейскую семью – женщину с двумя детьми. Она 9 месяцев укрывала их в погребе, рискуя своей жизнью и жизнью членов своей собственной семьи. Но она сознательно пошла на этот шаг, это стало её личным человеческим подвигом", — заявила Матвиенко, открывая в Совфеде выставку, посвящённую памяти жертв Холокоста.
Спикер подчеркнула, что подобных историй в России было очень много. "Сопротивление гитлеровскому режиму сразу приняло в нашей стране массовый характер. Благодаря и этим подвигам простых граждан была одержана великая Победа", — сказала она.
На выставке, в частности, представлены фотографии и биографические данные некоторых советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении концлагерей.
"Это лишь несколько человек из миллионов героев Великой Отечественной войны. Но нам очень дорога память о каждом из них", — заявила Матвиенко.
Она поблагодарила организаторов выставки – Российский еврейский конгресс, Центр и Фонд "Холокост" – за то, что они помогают сохранить эту память, собирают информацию о героях войны, устраивают такие выставки. Подобная просветительская работа сама является борьбой против зла и бесчеловечности, борьбой за гуманизм, отметила Матвиенко.
Она добавила, что решению ООН Международным днём памяти жертв Холокоста объявлено 27 января, поскольку в этот день в 1945 году войска Красной Армии освободили концентрационный лагерь Освенцим.
"Эта дата служит напоминанием о том, благодаря кому удалось прекратить нацистский террор. И сегодня важно пресекать любые попытки переписать историю, очернить или принизить роль Красной армии в войне против гитлеровских агрессоров", — убеждена спикер.
Матвиенко подчеркнула, что несмотря на то, что гитлеровцы были разгромлены, но "ядовитый чертополох" нацистской идеологии оказался живучим.
"Мы видим, как в некоторых странах вновь проводятся факельные шествия под националистическими лозунгами. На парады выходят люди с эсэсовскими нашивками. Возводятся памятники карателям. Принимаются абсолютно безнравственные законы, уравнивающие в правах нацистских преступников, у которых все руки в крови от невинных жертв, с теми, кто освобождал мир от "коричневой чумы", — констатировала она.
Согласно данным Нюрнбергского трибунала, в Освенциме (немецкое название Аушвиц) погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.
На фото: бывшая заключенная приехала в Освенцим в 72-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря советскими войсками.
В память о жертвах Холокоста в этот день в Йоркском соборе в Англии зажгли 600 свечей, расположенных в форме звезды Давида.
Литовские евреи зажигают свечи в синагоге в Вильнюсе во время церемонии чествования погибших во время Холокоста.
Члены парламента федеральной земли Тюрингия, обычные граждане и те, кто был свидетелем нацисткого режима в Германии, принимают участие в Часе поминовения в Международный день памяти жертв Холокоста.
Бывший заключенный, выживший во время Холокоста, возлагает цветы к стене Аушвица в память о погибших в нацистском лагере смерти.
Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Слева - главный раввин России Берл Лазар, справа - глава Федерации еврейских общин Александр Борода.
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.
У берлинского Мемориала евреям и цыганам, погибшим от рук нацистов, во время церемонии повиновения в Международный день памяти жертв Холокоста.
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Бывшие узники лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Мэр Магдебурга Лутц Трюмпер принимает участие в Часе поминовения на мемориале жертв внешних лагерей концентрационного лагеря Бухенвальд.
Посетители на выставке в музее истории Холокоста Яд ва-Шеш в Иерусалиме.
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода во время церемонии зажжения свечей, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.
Венок от президента, премьер-министра и спикера парламента Хорватии у памятника евреям, погибшим во время Второй мировой войны, на Мирогойском кладбище в Загребе.