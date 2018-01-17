Матвиенко рассказала, как Холокост затронул ее семью

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как история Холокоста коснулась судьбы ее семьи в годы войны — ее мама спасла еврейскую семью на оккупированной территории и девять месяцев укрывала ее в собственном доме, рискуя своей жизнью.

"Хочу добавить, что история Холокоста прямо коснулась судьбы моей семьи. Моя мама в годы войны спасла на оккупированной территории еврейскую семью – женщину с двумя детьми. Она 9 месяцев укрывала их в погребе, рискуя своей жизнью и жизнью членов своей собственной семьи. Но она сознательно пошла на этот шаг, это стало её личным человеческим подвигом", — заявила Матвиенко, открывая в Совфеде выставку, посвящённую памяти жертв Холокоста.

Спикер подчеркнула, что подобных историй в России было очень много. "Сопротивление гитлеровскому режиму сразу приняло в нашей стране массовый характер. Благодаря и этим подвигам простых граждан была одержана великая Победа", — сказала она.

На выставке, в частности, представлены фотографии и биографические данные некоторых советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении концлагерей.

"Это лишь несколько человек из миллионов героев Великой Отечественной войны. Но нам очень дорога память о каждом из них", — заявила Матвиенко.

Она поблагодарила организаторов выставки – Российский еврейский конгресс, Центр и Фонд "Холокост" – за то, что они помогают сохранить эту память, собирают информацию о героях войны, устраивают такие выставки. Подобная просветительская работа сама является борьбой против зла и бесчеловечности, борьбой за гуманизм, отметила Матвиенко.

Она добавила, что решению ООН Международным днём памяти жертв Холокоста объявлено 27 января, поскольку в этот день в 1945 году войска Красной Армии освободили концентрационный лагерь Освенцим.

"Эта дата служит напоминанием о том, благодаря кому удалось прекратить нацистский террор. И сегодня важно пресекать любые попытки переписать историю, очернить или принизить роль Красной армии в войне против гитлеровских агрессоров", — убеждена спикер.

Матвиенко подчеркнула, что несмотря на то, что гитлеровцы были разгромлены, но "ядовитый чертополох" нацистской идеологии оказался живучим.

"Мы видим, как в некоторых странах вновь проводятся факельные шествия под националистическими лозунгами. На парады выходят люди с эсэсовскими нашивками. Возводятся памятники карателям. Принимаются абсолютно безнравственные законы, уравнивающие в правах нацистских преступников, у которых все руки в крови от невинных жертв, с теми, кто освобождал мир от "коричневой чумы", — констатировала она.