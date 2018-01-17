Чубайс пошутил над негативным слоганом о себе

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в выступлении на Гайдаровском форуме пошутил над старыми негативными высказываниями про себя.

На сессии, посвященной стратегическому развитию России, он и присутствующие эксперты отметили, в частности, низкий уровень доверия к управленческим институтам. Чубайс зачитал несколько негативных слоганов, например, "Грабители народа должны быть наказаны".

"Есть еще более бодрый лозунг, он мне нравится, честно говоря, больше: "Чубайса — на нары, народ — на Канары". Это лучшее. Это, по крайней мере, какой-то вариант действия. А ваше понимание — куда двигаться и как?" — спросил Чубайс экспертов.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).