МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Форума малых городов и исторических поселений, который проходит в Коломне, пожелав им плодотворной работы, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия Форума малых городов и исторических поселений. В повестке вашей встречи – серьёзные, востребованные временем вопросы, связанные с совершенствованием инфраструктуры, обеспечением высоких стандартов качества жизни людей, с поиском новых подходов к динамичному развитию малых городов и исторических поселений, с сохранением их культурного, духовного наследия и самобытного, неповторимого колорита. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", — говорится в тексте телеграммы.

Также Путин отметил, что успешное решение этих задач зависит от эффективности местной власти, от профессионализма и компетентности работников муниципалитетов, их умения выстраивать открытый диалог с жителями.

Кроме того, он подчеркнул, что нужно активнее поддерживать общественные, культурные, деловые инициативы граждан, вовлекать их в реализацию программ по обустройству территорий, формированию комфортной городской среды, а также предлагать новые проекты, которым государство окажет необходимое содействие.