Кузнецова назвала ЧП в Перми и Омске системным сбоем в работе соцслужб

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Инцидент с пятилетней девочкой, которую в Омске на улице прохожие обнаружили неодетой, а также недавняя драка в пермской школе, изъятие из семьи в Хакасии семерых детей из-за длины волос одного из них, — все эти случаи говорят о системных сбоях в профилактической работе с несовершеннолетними, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Конечно, здесь, как и после пермской истории, и истории в Хакасии снова возникают вопросы к комиссии по делам несовершеннолетних: к ее деятельности и профессионализму сотрудников… Причины таких историй нужно искать в системных сбоях, которые на данный момент наблюдаются. Нужно принимать серьезные меры: во-первых, изучить, насколько системное это явление в данном регионе", — заявила РИА Новости Кузнецова.

Прохожие обнаружили ребенка без верхней одежды во вторник вечером на улице Кирова в Омске. Они завели девочку в ближайший магазин, вызвали полицию и скорую помощь. Ребенка направили в медицинское учреждение, где врачи при обследовании выяснили, что в ее крови содержится 0,3 промилле алкоголя. В понедельник в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов.

Кузнецова напомнила, что в ходе ее недавнего визита в Пермь в связи с инцидентом в школе было принято решение создать регионе спецкомиссию для проведения аудита работы системы профилактики. "Я считаю такие решения достаточно эффективными", — отметила собеседница агентства.

Комментируя инцидент в Омске, Кузнецова отметила, что она в своей практике сталкивалась с аналогичными ситуациями, и добавила, что если сейчас не принять необходимых мер, подобные ситуации будут повторяться, и в похожем случае ребенка, оказавшегося в состоянии алкогольного опьянения, могут найти "уже неживым".

"Мне сейчас важно понять, какие меры будут приняты регионом, чтобы и этот случай отработать, и чтобы была оказана помощь семье. Сейчас ее наказали, наказали отца. Меры реагирования приняты, но что будет сделано, какие даны указания по работе с семьей, и почему раньше не была оказана помощь — вот на этот вопрос нужно найти ответ", — также добавила Кузнецова.

Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что в отношении отца девочки уже составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет.