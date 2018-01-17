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Общество

Более половины россиян не ждут финансовой помощи от своих детей в старости

13:3117.01.2018
(обновлено: 13:32 17.01.2018)
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© Depositphotos / aletiaПожилая пара. Архивное фотоПожилая пара. Архивное фото
© Depositphotos / aletia

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Более половины россиян не рассчитывают на финансовую помощь от своих детей в старости, следует из всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Более половины россиян не ждут материальной поддержки от детей после выхода на пенсию, и их число растет. При этом долгосрочные сбережения из года в год делают треть опрошенных", — говорится в сообщении.

Если на материальную помощь детей в будущем в 2016 году рассчитывали 39% россиян, то в 2017 году их количество сократилось до 34%. Наибольшая доля тех, кто надеется на финансовую поддержку детей, 39%, среди аудитории старше 55 лет. Среди россиян в возрасте от 24 до 35 лет этот показатель составляет 28%. Не рассчитывают на подобную помощь 54% россиян против 44% в 2016 году.

Ежемесячно откладывают средства на будущее 30% россиян, хотя еще год назад так делали 40%. Сумму не более 10% от дохода сберегают 15%, и еще 10% — от 10 до 20% дохода. Только 5% указали, что им удается откладывать более 20% заработка. Отмечается, что не делают сбережений 54% опрошенных, аргументируя это недостаточно высоким доходом. Склонность к долгосрочным сбережениям проявляют в большей степени жители Москвы и Санкт-Петербурга (53% против 23% селян) и люди, имеющие высшее образование (43% против 29% тех, кто не имеет высшего образования).

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© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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При выборе формы сбережений 39% россиян обращают внимание, прежде всего, на возможность забрать деньги, когда потребуется, 37% — на сохранность средств в будущем. При этом год назад 57% опрошенных называли самым важным условием то, при котором доходность вложений должна быть выше инфляции, а сегодня этот фактор назвали только 17%. Последнее условие важнее для 31% жителей обеих столиц и для 26% опрошенных от 35 до 44 лет. Сохранность вложений в будущем более ценят люди от 25 до 34 лет (41%), а возможность забирать средства в любое время – россияне старше 45 лет (42%).

"Сегодня россияне выбирают способ сбережения не по доходности, как это было еще год назад, а по возможности досрочного снятия средств с депозита без потери процентов. Это свидетельствует о неуверенности граждан в стабильности своих доходов в долгосрочной перспективе, когда существует риск потратить "неприкосновенный запас". Такая ситуация порождает определенный социальный пессимизм относительно будущего, в частности, взрослое население все меньше надеется на финансовую помощь детей на пенсии. Тенденция, когда родители помогают детям, а не наоборот, только укрепляется в российском обществе", — приводятся в сообщении слова генерального директора НАФИ Гузелии Имаевой.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Соловьев
На нищенскую пенсию тоже особо не стоит рассчитывать.
13:48
17.01.2018
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Владимир АтамановRobin Goodov
Robin Goodov, границу закрывать бесполезно, начнут подкопы рыть. )) Давно настала необходимость развивать регионы, чтоб там жилось и работалось не хуже, чем в столице. Тогда ехать перестанут. Современная миграция в центр не от хорошей жизни.
13:53
17.01.2018
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