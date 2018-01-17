В Кремле прокомментировали ситуацию с правозащитниками в Чечне

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Кремле не считают, что можно делать выводы о какой-то кампании против правозащитников в Чечне из-за ареста представителя "Мемориала", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее арестованный в Чечне по обвинению в хранении наркотиков глава отделения "Мемориала" Оюб Титиев передал через адвоката заявление на имя президента РФ Владимира Путина, председателя СК РФ Александра Бастрыкина и директора ФСБ РФ Александра Бортникова, сообщает пресс-служба "Мемориала".

"Я не думаю, что можно делать подобные выводы на основе известного случая с задержанием с наркотиками известного руководителя "Мемориала" в Чечне. Идет следствие и, собственно, только следствие уполномочено определить, насколько обоснованы эти заявления. На основании этого делать какие-то обобщенные выводы не считаем возможным", — заявил Песков на вопрос, есть ли в Кремле обеспокоенность, что в Чечне может идти кампания по выдворению правозащитных организаций.

"Это две разные республики, два разных субъекта Российской Федерации", — заявил Песков при упоминании пожара, который произошел в ночь на среду в офисе ингушского филиала правозащитной организации "Мемориал" в Назрани.

По данным источника в правоохранительных органах Ингушетии, по одной из версий, причиной пожара мог стать поджог.