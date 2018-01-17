Совфед проанализирует угрозы внешнего влияния на российскую молодежь

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета начала анализ угроз влияния из-за рубежа на российскую молодёжь, эта часть итогового очередного доклада комиссии будет закрытой, сообщил на заседании Совфеда председатель комиссии Андрей Климов.

"Особое место (в докладе) занимают попытки воздействия на отечественную молодёжь… Мы знаем, как в разных странах именно молодежь становилась не только детонатором, но и, называя вещи своими именами, пушечным мясом для рукотворных революций. В этой связи мы начали анализ существующих здесь угроз и отразим это в закрытой части нашего ежегодного доклада", — сказал он.