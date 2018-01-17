Госдума отклонила законопроект о наказании за незаконное обогащение

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект группы депутатов от "Справедливой России", которым предлагается ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления — "незаконное обогащение" и предусматривает максимальное наказание по этой статье до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения.

Согласно пояснительной записке к документу, в первую очередь предусматривается распространение юрисдикции РФ в отношении деяния, "предусмотренного статьей 20 Конвенции ООН против коррупции ("незаконное обогащение"), а также включение в Уголовный кодекс РФ нового состава преступления — "незаконное обогащение", определяемого как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица".

Отмечается, что вводимая статья предполагает дифференциацию и наличие специальных составов в зависимости от должности лица и от объема незаконного обогащения. Так, предлагается незаконное обогащение в особо крупном размере наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения.

"В первую очередь необходимо отметить правовую неопределенность относительно того, какие действия виновного должны признаться преступными… Само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении, тем более в законопроекте не указан порядок определения стоимости таких активов", — заявил на пленарном заседании в среду член комитета ГД по госстроительству и законодательству Николай Брыкин.

По его словам, также не установлен временной промежуток получения доходов, за который должностное лицо обязано отчитаться об источниках получения средств. Как заявил Брыкин, в случае принятия законопроекта все доходы сверх суммы в пять миллионов рублей, приобретенные более чем за три года до отчетного периода и в связи с этим не задекларированные, окажутся незаконными.

И таким образом, обвиняемым придется доказывать свою невиновность в получении дохода, что противоречит части второй статьи 49 Конституции РФ, устанавливающей, что обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.