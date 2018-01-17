Глава СВР подвел итоги юбилейного года Октябрьской революции

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мероприятия, посвящённые столетию революции 1917 года в России, стали знаковым событием в отечественной истории и показали, что впервые за долгое время отношение к тем событиям перестало разделять российское общество, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он выступил в среду в Москве на итоговом заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий к столетию революции.

Нарышкин отметил, что в 2017 году на эту тему под эгидой РИО прошло около 120 научно-просветительских мероприятий разного формата.

"Завершившийся юбилейный год революции, на мой взгляд, стал знаковым моментом в развитии российской исторической науки. Нам удалось организовать обсуждение одного из самых сложных этапов великой отечественной истории в очень спокойном и уважительном ключе, с опорой на мнение профессионалов, на подлинные исторические источники", — сказал председатель Российского исторического общества.

"Впервые, наверное, за много-много лет память о революции перестала разделять (общество)", — подчеркнул он.

В 2017 году отмечалось 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.