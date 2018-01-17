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Общество

Глава СВР подвел итоги юбилейного года Октябрьской революции

11:0317.01.2018
(обновлено: 11:16 17.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фотоДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мероприятия, посвящённые столетию революции 1917 года в России, стали знаковым событием в отечественной истории и показали, что впервые за долгое время отношение к тем событиям перестало разделять российское общество, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Репродукция картины Октябрь
© РИА Новости / Лев Иванов
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Он выступил в среду в Москве на итоговом заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий к столетию революции.

Нарышкин отметил, что в 2017 году на эту тему под эгидой РИО прошло около 120 научно-просветительских мероприятий разного формата.

"Завершившийся юбилейный год революции, на мой взгляд, стал знаковым моментом в развитии российской исторической науки. Нам удалось организовать обсуждение одного из самых сложных этапов великой отечественной истории в очень спокойном и уважительном ключе, с опорой на мнение профессионалов, на подлинные исторические источники", — сказал председатель Российского исторического общества.

"Впервые, наверное, за много-много лет память о революции перестала разделять (общество)", — подчеркнул он.

В 2017 году отмечалось 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.

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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМитинг, посвященный 100-летию Октябрьской социалистической революции, прошел 7 ноября в центре Москвы.Участники митинга и шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Митинг, посвященный 100-летию Октябрьской социалистической революции, прошел 7 ноября в центре Москвы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкШествие представителей левых сил стартовало от Пушкинской площади столицы.Участники шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Шествие представителей левых сил стартовало от Пушкинской площади столицы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМаршрут колонны пролегал по Тверской улице столицы. Для движения активистов была выделена одна полоса на проезжей части дороги и тротуар.Участники митинга и шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Маршрут колонны пролегал по Тверской улице столицы. Для движения активистов была выделена одна полоса на проезжей части дороги и тротуар.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКолонна прошла до площади Революции, где у памятника Карлу Марксу состоялся митинг.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на акции КПРФ, посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна прошла до площади Революции, где у памятника Карлу Марксу состоялся митинг.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСреди участников акции было много представителей левых политических партий из других стран, в том из Китая, Италии, Испании, Бразилии и Аргентины.Прибывшие из Китая участники акции КПРФ в Москве, посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Среди участников акции было много представителей левых политических партий из других стран, в том из Китая, Италии, Испании, Бразилии и Аргентины.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкУчастники митинга приняли резолюцию с требованием сделать 7 ноября государственным праздником.Женщина на акции КПРФ, посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Участники митинга приняли резолюцию с требованием сделать 7 ноября государственным праздником.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ резолюции, принятой на митинге, сказано, что "глобальный кризис капитализма подтверждает историческую правоту Великого октября и важность его наследия для современного общества".Участники акции, посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В резолюции, принятой на митинге, сказано, что "глобальный кризис капитализма подтверждает историческую правоту Великого октября и важность его наследия для современного общества".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастник шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции.Участник шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участник шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкУчастники акции КПРФ в Москве выступили против захоронения тела Ленина. Споры о необходимости такого шага вспыхнули с новой силой буквально за несколько дней до 7 ноября.Участники акции КПРФ в Москве, посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Участники акции КПРФ в Москве выступили против захоронения тела Ленина. Споры о необходимости такого шага вспыхнули с новой силой буквально за несколько дней до 7 ноября.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПразднование юбилея революции на площади Ленина в Новосибирске.Участники празднования 100-летия Октябрьской социалистической революции во время митинга на площади Ленина в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Празднование юбилея революции на площади Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкТоржественное шествие в честь 100-летия революции прошло и в Симферополе. Собравшиеся прошли по центральному проспекту крымской столицы, после чего провели митинг на площади имени Ленина.Участники демонстрации в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Торжественное шествие в честь 100-летия революции прошло и в Симферополе. Собравшиеся прошли по центральному проспекту крымской столицы, после чего провели митинг на площади имени Ленина.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастница митинга, организованного петербургским отделением Коммунистической партии "Коммунисты России", в честь 100-летия революции у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.Участница митинга, организованного петербургским отделением Коммунистической партии Коммунисты России, в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Участница митинга, организованного петербургским отделением Коммунистической партии "Коммунисты России", в честь 100-летия революции у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкУчастники шествия, приуроченного к 100-летию Октябрьской социалистической революции в Томске.Участники шествия, приуроченного к 100-летию Октябрьской социалистической революции, в Томске
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Участники шествия, приуроченного к 100-летию Октябрьской социалистической революции в Томске.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкКомсомольцы Читы возлагают цветы к памятнику Борцам революции.Комсомольцы Читы возлагают цветы к памятнику Борцам революции во время праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Комсомольцы Читы возлагают цветы к памятнику Борцам революции.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкЦеремония возложения цветов к памятнику Владимира Ленина в Минске.Церемония возложения цветов к памятнику В. И. Ленина в честь празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Минске
© РИА Новости / Сергей Лескеть
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Церемония возложения цветов к памятнику Владимира Ленина в Минске.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкМитинги, посвященные 100-летию Октябрьской революции, несмотря на официальный запрет коммунистической символики прошли и в некоторых украинских городах. Самый масштабный из них состоялся в Донецке.Участники демонстрации в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Митинги, посвященные 100-летию Октябрьской революции, несмотря на официальный запрет коммунистической символики прошли и в некоторых украинских городах. Самый масштабный из них состоялся в Донецке.
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Ярослав Юмагулов
Я не разделяю его оптимизма. До сих пор есть деятели, которые вносят раскол в общество, не приемлют тех событий, не могут с ними смириться. Таких меньшинство, но они есть, яркий пример - товарищ Жириновский. Хотя подвижки без сомнений есть, всё громче звучат голоса тех, кто призывает к объективности и принятию истории такой какая она была, без вешанья всех собак на большевиков.
11:16
17.01.2018
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Владимир Белогорский
"память о революции перестала разделять (общество)"
К сожалению, на так сказать бытовом уровне, т.е. между отдельными людьми, мнения о революции продолжают оставаться очень полярными... Наверное, только весьма длительный период времени сможет залечить у людей раны, нанесённые этим событием...
11:15
17.01.2018
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