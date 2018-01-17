Состоялся первый обучающий вебинар для наблюдателей на выборах

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. Архивное фото

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. Архивное фото

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В первом обучающем вебинаре "Национального общественного мониторинга" приняли участие представители всех субъектов Российской Федерации и избиратели, которые будут наблюдать за голосованием на зарубежных избирательных участках, сообщает пресс-служба НОМ.

Участники вебинара займутся очной подготовкой наблюдателей, которые будут работать непосредственно на избирательных участках.

"В вебинаре приняли участии более 500 человек, которым предстоит в ближайшее время обучить 100 тысяч потенциальных наблюдателей. Формат интерактивного диалога позволяет ориентироваться на запрос аудитории — наблюдать за выборами Президента России будут как уже опытные наблюдатели, так и молодые люди, которые впервые воспользуются избирательным правом", — отметил координатор "Национального общественного мониторинга" Роман Коломойцев.

В ходе вебинара наблюдателям рассказали о применении практических навыков работы на избирательных участках, особенностях законодательства, регулирующего выборы Президента Российской Федерации, и об обновленном функционале портала-агрегатора nom24.ru и мобильного приложения.

"В день голосования наблюдатели на местах будут работать непосредственно с системой nom24.ru. Там заложена вся необходимая информация: методические материалы, интерактивная анкета наблюдателя, карты, новости и, самое главное, оперативная связь с другими наблюдателями и экспертами", — отметила сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

Представители из регионов также выразили обеспокоенность из-за применения административного ресурса в ходе избирательной кампании.

"Наблюдатели подняли ряд проблем, требующих незамедлительной реакции со стороны общественности, например, сигналы о давлении поступают от студентов высших учебных заведений. <…> Рейд по проблемным точкам уже стартовал. Наблюдатели выявляют случаи давления на студентов и устраняют нарушение законными методами", — заявила руководитель исполнительного комитета корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Алена Булгакова.

Следующий обучающий вебинар "Национального общественного мониторинга" пройдет в конце января. В нем примут участие наблюдатели, которые будут работать в территориальных избирательных комиссиях и мобильных группах оперативного реагирования.