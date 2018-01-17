На 25 переходах Москвы появились светофоры со светящимися опорами

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Инновационная подсветка светофоров появилась на 25 регулируемых пешеходных переходах на Чертановской улице, Варшавском шоссе, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и других магистралях столицы. Зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Использование инновационных световых решений позволяет привлечь дополнительное внимание водителей к переходу и таким образом сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в темное время суток", — приводятся в сообщении слова главы ЦОДД Вадима Юрьева.

К концу марта дополнительная подсветка появится еще на 44 пешеходных переходах, добавил он.

Эксперимент по подсветке светофоров был запущен в 2016 году на пяти переходах. На них также установлены дорожные знаки с внутренней желтой подсветкой.