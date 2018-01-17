В Магадане из-за тонкого льда отменили крещенские купания

МАГАДАН, 17 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Крещенские купания в Магадане в этом году проводить не будут из-за слишком тонкого льда в бухте Гертнера — традиционном месте их проведения, сообщает в среду мэрия столицы Колымы.

В ноябре-декабре Магадан посетило множество теплых циклонов, принесших снегопады и сильный ветер, разбивавший ледовый покров в Охотском море. В результате бухта Гертнера, в которой традиционно проводят крещенские купания, начала покрываться льдом только в конце декабря, тогда как обычно ледовый покров там формируется еще в ноябре.

"Согласно последним данным, ледовое покрытие состоит из сморози битого льда, наблюдаются обширные "живые" трещины. Во время приливов лед поднимает, его ломает. По прогнозу в ночь с 19 на 20 января ожидается циклон, потепление и усиление ветра. Ночная температура составит 19-21 градус (ниже нуля), ветер — 7-12 метров в секунду. Лед тонкий, возможен его разлом, безопасность гарантировать невозможно. Массовый выход людей на лед крайне опасен", — говорится в сообщении.

Поясняется, что толщина льда в бухте Гертнера составляет от 30 до 75 сантиметров, тогда как для безопасного купания она должна превышать 80 сантиметров.

"Несмотря на то, что в Магадане крещенские купания проводиться не будут, тем не менее, с 18 по 20 января в бухте Гертнера будут дежурить спасатели. Окунуться в ледяную воду смогут жители Ольского, Омсукчанского, Северо-Эвенского, Тенькинского городских округов", — дополняет мэрия Магадана.

Крещенские купания в Магадане проходили 15 лет подряд, в этом году лед в бухте Гертнера впервые не достиг необходимой толщины для безопасного проведения мероприятия.