Названа дата начала занятий в пермской школе, где произошла поножовщина

Вход на территорию школы № 127 в Перми. Архивное фото

Вход на территорию школы № 127 в Перми. Архивное фото

ПЕРМЬ, 17 янв — РИА Новости. Занятия в пермской школе, где произошла драка с поножовщиной и пострадали 15 человек, включая учителя и учеников младших классов, будут возобновлены в четверг, сообщила РИА Новости директор школы Татьяна Цейтлина.

Ранее сообщалось, что учебный процесс в этой школе может быть возобновлен, когда это разрешат следственные органы.

"Школа сегодня не работает, начнет работу завтра. Дети сегодня на выездных экскурсиях", — сказала Цейтлина.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в ней пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.