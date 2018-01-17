Росгвардия предложит ужесточить требования к ЧОП

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Росгвардия намерена предложить правительству ужесточить требования к частным охранным организациям, которые оказывают услуги для государственных и муниципальных нужд, в том числе по охране школ, сообщил РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
По его словам, на сегодняшний день договоры на охрану заключаются по принципу дешевизны — "кто меньше на торгах предложил, тот и победил".
Как сообщил советник директора ведомства, документ, отражающий это предложение, был внесен в правительство в прошлом году, однако пока он находится на этапе межведомственного согласования.
Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.