Росгвардия предложит ужесточить требования к ЧОП

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Росгвардия намерена предложить правительству ужесточить требования к частным охранным организациям, которые оказывают услуги для государственных и муниципальных нужд, в том числе по охране школ, сообщил РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Росгвардия вышла с инициативой принять постановление правительства об установлении требований к ЧОП, оказывающим услуги для государственных и муниципальных нужд. Таковыми требованиями, мы полагаем, должны стать наличие соответствующего опыта, наличие лицензии на охранные услуги, отсутствие в течение года грубых нарушений лицензионных требований и наличие действующего соглашения обеспечения правопорядка, заключенного с органами внутренних дел и территориальными органами Росгвардии", — сказал Хинштейн.

По его словам, на сегодняшний день договоры на охрану заключаются по принципу дешевизны — "кто меньше на торгах предложил, тот и победил".

"Это приводит на практике к снижению качества предоставляемых услуг и, как следствие, к уровню защищенности объектов. Мы полагаем, что это неправильно, и в этой связи такую инициативу вносим", — добавил Хинштейн.

Как сообщил советник директора ведомства, документ, отражающий это предложение, был внесен в правительство в прошлом году, однако пока он находится на этапе межведомственного согласования.

Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.