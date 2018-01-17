Психолог рассказала, как пережить недостаток солнца

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Недостаток солнечного света зимой, который приводит к нарушению биоритмов у человека, значительной сонливости, ухудшению настроения и возникновению неврозов, могут компенсировать прогулки на свежем воздухе, прием витаминов и яркий свет в помещении, сообщила РИА Новости психолог по чрезвычайным ситуациям Наталья Московскина.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что ноябрь и декабрь являются депрессивными месяцами, в том числе из-за того, что погоду определяют область низкого давления и циклоны. Кроме того, депрессии способствуют низкие облака на высоте 300 метров. Прошедший декабрь стал самым темным месяцем в Москве за весь период метеонаблюдений.

"Яркий свет, солярий, если это позволяет здоровье… В том числе хорошо имитируют солнечный свет лампы теплого освещения… Больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже, если на улице пасмурно… Хотя бы 15 минут в день под воздействием дневного света обязательно, это обеспечит клетки кислородом и улучшит самочувствие… Конечно, если эти рекомендации не получается выполнить, можно начать и прием витаминов" — посоветовала психолог.

По словам Московскиной, человеческий организм приспособлен существовать в условиях чередования темного и светлого времени суток, нарушение этого баланса приводит к сбоям в биологических ритмах, что, в свою очередь, отмечается снижением уровня гормонов, нарушением синтеза витаминов в организме и недостаточному оснащению клеток кислородом. Поэтому необходимо как можно быстрее предпринять все возможные меры для нормализации обменных процессов.

Эксперт также отметила, что общее ослабление организма и нарушение биоритмов на фоне недостаточного потребления организмом солнечного света в том числе ведет к усугублению состояния больных людей и увеличению рисков со здоровьем. В результате показатели смертности в темное время года существенно выше.