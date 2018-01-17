В Ульяновске власти отреагировали на эротическое видео летчиков-курсантов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил журналистам о создании специальной комиссии для проверки после появления в Сети видеозаписи с танцами обнаженных курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Б.П. Бугаева.

"Мы уже создали совместную с федеральным Министерством транспорта и Росавиацией соответствующую комиссию для изучения ситуации", — заявил глава региона.

Ранее в интернете появились кадры, на которых почти догола раздетые учащиеся Ульяновского института гражданской авиации танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Позже стало известно, что видео сняли еще в октябре 2017 года, и только недавно оно появилось в Сети.

Морозов пообещал "строгую проверку", причем, по его словам, комиссия оценит действия не только курсантов, но и сотрудников института.