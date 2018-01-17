МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о вспышке ОРВИ в Финляндии, где с начала года было зарегистрировано более 500 случаев заболевания, сообщается на сайте ведомства в среду.

"По сообщению Национального института здоровья и благополучия Финляндии (THL) от 12 января текущего года, медицинские службы страны бьют тревогу относительно нарастающей вспышки инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека (HRSV). Только в первую неделю января 2018 года было зарегистрировано более 500 случаев заболевания", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, согласно данным детской больницы Хельсинки, куда с этим заболеванием госпитализированы 15 детей в возрасте до 12 месяцев, "вспышка в основном наблюдается в городе Хельсинки".

"Однако медицинские учреждения по всей стране сообщают о росте инфекции, вызванной HRSV", — отмечает Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что, согласно статистике THL, сезонный рост заболеваемости HRSV в Финляндии наблюдается ежегодно. Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в последние годы усиливается ее интенсивность.

"Согласно официальным данным, в Финляндии циркулируют два типа штамма A и два типа штамма B", — говорится в сообщении.

Власти страны держат ситуацию на контроле, однако прогноза по срокам завершения эпидемического подъема не дают, отмечается в сообщении. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную ситуация при планировании поездок.