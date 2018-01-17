В текущей стратегии ЗОЖ нет понятия "вредный продукт", заявили в Минздраве

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В текущей версии стратегии по формированию здорового образа жизни нет понятия "вредный продукт", но информация о вреде должна быть указана на упаковке, заявил РИА Новости главный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине, глава ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Сергей Бойцов.
"В стратегии нет слов "вредный" и "полезный"… в самой первой версии стратегии были эти слова, но это была неудачная калька с английского текста. Мы сориентировались и убрали, давно уже нет этого понятия. Есть (понятие) продукты, способствующие развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и артериальной гипертонии", — сказал Бойцов.
Он отметил, что представители компаний, производящих соки, мясомолочную и другую продукцию, не поддержали инициативу.
"У нас было совещание расширенное с производителям различных видов продукции в Минэкономразвития в декабре. Мы обозначили четко свою позицию по следующим пунктам: что такое продукт, способствующий развитию ожирения и так далее, мы обозначили свое намерение ограничить рекламу данных продуктов, направленных на детей и с участием детей", — сказал он.
"Мы обозначили свою позицию в отношении маркировки продуктов с помощью легкочитаемого шрифта на светлом фоне темными буквами с подробной информацией о содержании всех веществ, которые могут влиять на развитие указанных заболеваний", — подытожил Бойцов.
Он отметил, что окончательно текст стратегии пока не прошел согласование в министерстве экономического развития.