В текущей стратегии ЗОЖ нет понятия "вредный продукт", заявили в Минздраве

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В текущей версии стратегии по формированию здорового образа жизни нет понятия "вредный продукт", но информация о вреде должна быть указана на упаковке, заявил РИА Новости главный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине, глава ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Сергей Бойцов.

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что Минздрав подготовил новую версию стратегии формирования здорового образа жизни, сохранив в ней разделение конкретных продуктов питания на вредные и здоровые. Это возмутило производителей.

"В стратегии нет слов "вредный" и "полезный"… в самой первой версии стратегии были эти слова, но это была неудачная калька с английского текста. Мы сориентировались и убрали, давно уже нет этого понятия. Есть (понятие) продукты, способствующие развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и артериальной гипертонии", — сказал Бойцов.

По его словам, стратегию по формированию здорового образа жизни должны были принять еще в 2017 году, но этого сделать не удалось, поскольку документ не был согласован Минэкономразвития и Минкомсвязи, в том числе и из-за спорных формулировок. Бойцов высказал надежду, что согласование "произойдет по крайней мере в это полугодие".

Он отметил, что представители компаний, производящих соки, мясомолочную и другую продукцию, не поддержали инициативу.

"У нас было совещание расширенное с производителям различных видов продукции в Минэкономразвития в декабре. Мы обозначили четко свою позицию по следующим пунктам: что такое продукт, способствующий развитию ожирения и так далее, мы обозначили свое намерение ограничить рекламу данных продуктов, направленных на детей и с участием детей", — сказал он.

"Мы обозначили свою позицию в отношении маркировки продуктов с помощью легкочитаемого шрифта на светлом фоне темными буквами с подробной информацией о содержании всех веществ, которые могут влиять на развитие указанных заболеваний", — подытожил Бойцов.

Он отметил, что окончательно текст стратегии пока не прошел согласование в министерстве экономического развития.