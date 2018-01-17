"Подростки сжигают заживо": бездомные — о зимовке на вокзалах и в подъездах

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин. Зимой российским бездомным особенно трудно. Летом можно валяться в парке, чувствовать теплый ветер на своих щеках и любоваться бескрайним багряным закатом. В холода не до романтики. Надо думать, где раздобыть побольше одежды, искать место для ночлега. Корреспондент РИА Новости выяснил, как зимуют московские бродяги.

Рафик невиновен

"Э, журналист-джан, ты точно правду напишешь? Скажи всем: Рафик из Степанавана работу ищет. — Он ждет своей очереди погреться в центре помощи бездомным "Ангар спасения" на Николоямской улице и в выражениях не стесняется. — Второй месяц на улице живу. Тело мое спроси, как оно себя чувствует. Ответит: плохо, холодно. Работу обещают — потом обманывают. Зарплату не дают, документы отнимают. На вокзале, чтобы спать, деньги платить надо. Каждый день — по 50-100 рублей охраннику дать надо. Откуда у нищего старика столько?"

В Москве сейчас немало государственных и волонтерских организаций, помогающих тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Один из центров притяжения бродяг — в Таганском районе столицы. Это проект православной службы помощи "Милосердие ". Здесь бездомные могут погреться в большой палатке, пообедать (как правило, лапшой быстрого приготовления), помыться, подстричься. Сотрудники готовы подсказать способы восстановления документов. Фельдшер при необходимости окажет доврачебную медицинскую помощь.

Уже при входе на территорию в глаза бросается то, что в основном здесь мужчины. По словам волонтеров, в целом среди бездомных около 80 процентов представителей сильного пола, женщины — в меньшинстве. Объясняется это просто. Именно мужчины отправляются из регионов в столицу на заработки. А путь на социальное дно часто начинается с одного из московских вокзалов.

Здесь есть два распространенных сценария. Либо приезжий со случайным знакомым выпивает и просыпается через пару дней где-то на улице без денег и документов. Либо действительно устраивается на работу, но ударно отмечает первую зарплату и также лишается крова над головой.

На пути в Иерусалим

Стереотипное восприятие бомжей — грязные, дурно пахнущие, опустившиеся. В реальности все не совсем так. Большинство выглядят опрятно, и запахов от них не слышно. Есть, конечно, колоритные персонажи с огромной бородой и в безразмерных штанах, но многих на улице от прочих граждан и не отличишь. "Я давно для себя избрал духовный путь развития, живу во славу божию. Долго скитался по монастырям и потерял документы. А когда из Оптиной Пустыни сделали запрос ко мне на родину в Читу, оттуда пришли документы без прописки ", — рассказывает бездомный Валентин.

Он не придал этому особого значения. "В итоге сейчас я приписан к монастырю в Смоленской области. Помогаю на клиросе и в алтаре. Устав там очень строгий: паломников на территорию не пускают, службы длятся по 4,5-5 часов, питание два раза в день", — поясняет собеседник. И добавляет, что осенью хочет совершить паломничество в Иерусалим и на Афон: "Для этого надо денег заработать, а значит, устроиться на работу. Мне даже место на стройке уже пообещали, но надо нормальные документы сделать".

Переночевать бродяги могут в Центрах социальной адаптации (ЦСА), которыми заведует департамент соцзащиты Москвы. Всего их в Москве восемь. Информация о наличии свободных мест доступна и в интернете.

Самый крупный центр — в районе Люблино. Добраться сюда от московских вокзалов можно на автобусах "Социального патруля" или пешком от железнодорожной станции "Перерва" курского направления. У входа в невысокое здание толпятся люди в темных одеждах.

Приезжий из Астрахани Виталий признается, что во всех его бедах виноват алкоголизм — матери надоело терпеть загулы сына, она заставила его выписаться. "С полицией проблем обычно не бывает, многие с пониманием относятся к ситуации. Самые жестокие — это подростки. То ли они спайсом обкуриваются, то ли компьютерные игры на них так влияют… Меня лично обещали убить, я знаю случаи, когда избивали людей. Любят еще жидкостью для розжига обливать и поджигать. Поэтому ночевать стараюсь здесь", — объясняет он. Впрочем, далеко не все бездомные жалуют государственные ночлежки. Здесь строгий режим, запрещен алкоголь, это не всем по нраву.

Дети вокзалов

Бродяг всегда притягивают вокзалы. На Комсомольской площади самым гостеприимным считается Ленинградский. У Казанского дурная слава. Здесь много приезжих из южных республик. Говорят, часто происходят драки, ограбления.

На задворках Ярославского вокзала — большая палатка и пункт обогрева бездомных. Выглядит все несколько сюрреалистично. Надо пройти в калитку в сером заборе, обогнуть несколько рядов гаражей… Место кажется совсем безлюдным, но на очередном повороте внезапно натыкаешься на толпу из десятков, если не сотен бродяг с туманными взглядами.

"Парень, мелочь есть?", "Слушай, дай закурить, а? " — поначалу диалоги о трудностях уличного быта как-то не складываются. Помогает красивое удостоверение сотрудника государственного информационного агентства. Выяснилось, что собравшиеся ждут горячего обеда, который вот-вот подвезут сотрудники департамента соцзащиты. "Понимаешь, человек всегда возвращается туда, где ему было хорошо, где он был полон надежд и мечтаний", — философствует Аркадий из Кургана в теплой шапке-ушанке.

По его словам, родившиеся в Москве бездомные никогда не ночуют на вокзалах. Они обитают в своих родных районах. "Там им все знакомо, там есть какие-никакие друзья и родственники. На вокзалах же исключительно приезжие, ведь именно здесь они были полны надежд", — рассуждает он.

Еще один вариант зимней ночевки — вечерние электрички. Обычно садятся в последний состав, который идет до конечной станции, заезжают в депо и так проводят ночь, не покидая вагона. На утренней электричке — назад в Москву. Здесь уже часто гоняют контролеры, заталкивая бездомных в последние вагоны, которые нередко следуют без отопления.

Подъезды и заброшки

Ночуют и в подъездах, но проникнуть туда сложно — из-за домофонов. Жильцы относятся к незваным гостям по-разному. "Я очень коммуникабельный человек, стараюсь дружить со всеми. Я жильцов хорошо знаю, некоторые мне чай приносят, яичницу, еще что-то. Главное, в подъезде не гадить, мусор за собой убирать, тогда люди спокойно тебя воспринимают. В этом смысле старикам тяжелее всего, им сложнее контролировать отправление естественных потребностей. Один старик недавно в морозы ночевал в переходе — у него отказали ноги. На скорой увезли в больницу, но пока не знаем, что с ним", — рассказывает, ожидая подвоза горячей еды, Максим из Архангельска.

Ночуют и в заброшенных домах. "Знаю, например, на Андроньевской площади один такой, 1905 года постройки, там мои знакомые живут. Их пятеро, они окна то ли застеклили, то ли клеенкой заклеили, купили печку на солярке (около 2000 рублей стоит). Ею обогреваются, на ней же еду делают. Иногда полиция приезжает, выгоняет, но это бесполезно. Бывает, заваривают двери, все входы. Все равно решетки срывают. А что делать? Где-то ночевать нужно ", — разводит руками он.

Максим не без трепета вспоминает одну подобную ночевку. "Какой-то памятник архитектуры на Остоженке был. Потолок роскошный, следы мозаики на стенах… Ощущал себя дореволюционным дворянином", — иронизирует он.

После подвоза дымящихся "дошираков" интерес к журналисту у лиц без определенного места жительства пропадает. Многие из них до сих пор не знают, где проведут ночь.

Волонтеры просят хотя бы зимой проявлять участие к таким людям. И дают короткую инструкцию. Если бродяга лежит на улице без сознания, его следует перевернуть на живот, чтобы он не захлебнулся. После этого необходимо срочно вызвать скорую помощь. А в разговоре с медиками лучше не акцентировать внимание на том, что у человека нет крыши над головой.