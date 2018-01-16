Кадыров отреагировал на сообщения о нарушениях прав человека в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 16 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "информационными атаками" сообщения о нарушениях прав человека в Чечне.
По его словам, "если сравнить ситуацию, то на Западе количество преступлений и фактов нарушений прав человека куда больше, чем у нас". Он считает, что эти силы "стремятся вновь ввергнуть Чечню в хаос, а в итоге – ослабить Россию".
Кадыров подчеркнул, что никто не заинтересован в защите прав чеченского народа больше, чем руководство региона, напомнив, что на этом пути погибли тысячи сотрудников МВД, административных работников, богословов.
Он высоко оценил деятельность правоохранительных органов по защите безопасности и правопорядка.
Кадыров уверен, что "Чеченская Республика является одним из самых безопасных, благополучных и процветающих уголков мира, в котором уделяется особое внимание защите прав и свобод граждан".