Кадыров отреагировал на сообщения о нарушениях прав человека в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 16 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "информационными атаками" сообщения о нарушениях прав человека в Чечне.

"Чечня практически незаметна на карте, но находится в центре внимания западных государств и их приспешников в нашей стране. Мы регулярно сталкиваемся с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека в нашей республике. И все это высасывается из пальца", — заявил Кадыров, слова которого приводит пресс-служба главы Чечни, на совещании с участием представителей МВД по Чечне и Росгвардии.

По его словам, "если сравнить ситуацию, то на Западе количество преступлений и фактов нарушений прав человека куда больше, чем у нас". Он считает, что эти силы "стремятся вновь ввергнуть Чечню в хаос, а в итоге – ослабить Россию".

Кадыров подчеркнул, что никто не заинтересован в защите прав чеченского народа больше, чем руководство региона, напомнив, что на этом пути погибли тысячи сотрудников МВД, административных работников, богословов.

"И сегодня любой из нашей команды готов отдать свою жизнь, чтобы спасти хоть одного человека. Но об этом на Западе молчат. Мы открыты для любого, кто действительно хочет помочь нашему народу. Нам нечего скрывать. И наши враги прекрасно это понимают и придумывают всякие мифы о нарушении прав человек в нашей республике", — подчеркнул глава Чечни.

Он высоко оценил деятельность правоохранительных органов по защите безопасности и правопорядка.

Кадыров уверен, что "Чеченская Республика является одним из самых безопасных, благополучных и процветающих уголков мира, в котором уделяется особое внимание защите прав и свобод граждан".