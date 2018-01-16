Росгвардия за год выявила более тысячи нарушений при охране школ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Росгвардия в 2017 году выявила 1,14 тысячи фактов нарушений закона частными охранными предприятиями, оказывающими услуги по охране школ, сообщил РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"По решению директора Росгвардии Виктора Золотова была проведена комплексная проверка всех частных охранных предприятий, обеспечивающих охрану школ. Проведено 17,5 тысячи проверок, выявлено 1,14 тысячи фактов нарушений закона, к административной ответственности привлечено более 420 должностных и юридических лиц", — сказал Хинштейн.

По его словам, среди наиболее частых нарушений — отсутствие охранника на рабочем месте, отсутствие или неисправность системы видеонаблюдения, неисправность тревожной кнопки.

"В 5,5 тысячи случаях информация о выявленных нарушениях была направлена в прокуратуру и образовательные органы субъектов", — добавил Хинштейн.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в ней пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.