Российские вузы смогут получать аккредитацию в электронном виде

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вузы через два года смогут получать аккредитацию в электронном виде, сказал замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Что касается документов, мы переводим процедуры аккредитации, контроля и надзора в электронную форму, и у нас, я думаю, через два года мы полностью перейдем на эту процедуру в электронном виде. Я такую задачу перед службой ставлю. То есть у нас все будет фактически в электронном виде", — сказал Кравцов во время Гайдаровского форума.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).