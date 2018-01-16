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Общество

В Госдуме предложили в шесть раз увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО

19:5816.01.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД. Архивное фотоОформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Проект о повышении штрафа за езду без ОСАГО более чем в шесть раз, до пяти тысяч рублей, планируют внести в Госдуму во вторник, 16 января, сообщил РИА Новости автор данной инициативы депутат Сергей Вострецов.

Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страховщики рассказали, сколько автомобилистов в России ездят без ОСАГО

"Законопроект сегодня внесем. Предварительно документ обсуждался экспертным советом фракции "Единая Россия", который его поддержал", — заявил Вострецов.

Он рассказал, что эта инициатива родилась более трех месяцев назад, но тогда экспертный совет рекомендовал провести ряд анализов. "Мы их провели, в частности получили данные от МВД. На сегодняшний день только аварий со смертельным исходом несколько тысяч в год с таким участием, а с инвалидностью несколько десятков тысяч, и около миллиона человек у нас ездят без полиса ОСАГО", — констатировал Вострецов.

Сейчас за неисполнение автовладельцем установленной законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, штраф составляет 800 рублей. А за управление транспортным средством в не предусмотренный страховым полисом ОСАГО период, а также за управление автомобилем не указанными в полисе лицами предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Автомобильная авария
© Fotolia / Gino Santa Maria
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Законопроектом предлагается в обоих случаях увеличить штраф до пяти тысяч рублей.

Овчинка выделки не стоит

По словам Вострецова, законодательством также предусмотрена возможность оплатить штраф за правонарушения в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

Срок, в течение которого штраф может быть уплачен со скидкой в 50%, составляет не более 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

Таким образом, на практике получается, что недобросовестный автовладелец, который не исполнил обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и управляет автомобилем без ОСАГО, имеет право в случае выявления правонарушения оплатить штраф в размере 400 рублей.

"У автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без исполнения обязанности по страхованию своей гражданской ответственности до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки", — считает депутат.

Действия водителя при ДТП
© РИА Новости, Инфографика
Что делать в случае ДТП

Риск для добросовестных автовладельцев

Кроме того, Вострецов подчеркнул, что в случае наступления ДТП, при отсутствии у виновника ДТП полиса ОСАГО, водитель другого автомобиля, который является добросовестным автовладельцем и налогоплательщиком, лишается возможности отремонтировать свое авто за счет страховщика виновника аварии, так как у виновника нет полиса ОСАГО и страховой случай не наступает.

Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Депутат пояснил, что для того, чтобы взыскать с виновника ДТП денежные средства на ремонт автомобиля, добросовестный автовладелец должен будет за свои деньги провести экспертизу для определения стоимости ущерба автомашины, нанять адвоката для подготовки и подачи искового заявления, а также ведения дела в судебных инстанциях, заплатив ему за услуги, и в дальнейшем добиться исполнения решения суда и взыскания присужденных сумм.

"Таким образом, из-за мизерной суммы штрафов появляется соблазн не исполнять действующее законодательство РФ, в связи с этим страдают законопослушные автовладельцы и налогоплательщики. Внесение изменений и увеличение суммы штрафов исключит такую возможность, так как дешевле будет один раз исполнить обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и заплатить за полис ОСАГО, чем уплачивать подобные штрафы", — сказал он.

Вострецов также заявил о важности европротокола (оформление ДТП без вызова сотрудников полиции), особенно для таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, где дороги перегружены, и ждать сотрудников полиции иногда приходится часами, особенно, в непогоду.

"Европротокол позволяет большинство аварий оформлять в таком цивилизованном плане: переписали номера страховок, разъехались, оформили схему ДТП. В случае же с отсутствием полиса ОСАГО подписывать будет просто не с кем. И 50 миллионов добросовестных автовладельцев, они, в принципе, попадают в такую рулетку: на каждого пятидесятого водителя приходится водитель без полиса ОСАГО. Мы должны обезопасить миллионы наших граждан от этой проблематики", — подчеркнул он.

Мнения страховщиков

Концепт Hankook i-Play
© Фото : Hankook
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Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает предложение о повышении штрафа за езду без ОСАГО до пяти тысяч рублей. По словам президента РСА Игоря Юргенса, предлагаемый размер штрафа вполне разумен (средняя стоимость полиса ОСАГО по России – порядка 5,8 тысячи рублей).

Вместе с тем, заместитель гендиректора страховой компании "Опора" Михаил Громцев отметил, что проблемы рынка ОСАГО в РФ не решить только увеличением штрафа.

"Необходимы серьезные структурные изменения рынка, над которыми сейчас работает и ЦБ РФ, и РСА. Увеличение штрафа дало бы положительный эффект в совокупности с мерами по либерализации тарифов и обеспечением доступности полисов", — заключил Громцев.

Ранее страховщики неоднократно заявляли, что основные риски для российского страхового рынка сосредоточены именно в сегменте ОСАГО, где на фоне роста активности автоюристов, естественной инфляции стоимости ремонта и неизменных тарифов продолжается рост убыточности.

В конце прошлого года Юргенс сказал, что, в целом, дисбаланс на рынке ОСАГО складывается из-за негибкости тарифной политики, поэтому ни у страхового сообщества, ни у регулирующих органов не осталось сомнения, что следует идти по пути либерализации тарифов.

Страховщики рассчитывают, что движение в данном направлении начнется уже в этом году.

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Общество
Комментарии
11 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иванка Трамп
Автор данной инициативы депутат Сергей Вострецов. лидер политической партии "Трудовая партия России". Отличная попытка расшатать ситуацию. Сперва поднять в шесть раз штрафы за езду без ОСАГО, затем ещё больше затруднить получение водителями полисов ОСАГО и пожалуйста готово. Людей и за меньшее на улицы выводили протестовать. Молодец депутат, отработал грант.
20:04
16.01.2018
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tarasov2505
Что за люди работают в этой думе? Лишь бы ободрать народ как липку: налоги повысить, штрафы повысить, а зарплаты урезать!
20:13
16.01.2018
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