Россия и Испания планируют подписать соглашение о признании дипломов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия и Испания в ближайшее время намерены подписать соглашение о взаимном признании дипломов и ученых степеней, сообщил замминистра образования и науки Павел Зенькович в ходе Гайдаровского форума.

"Мы, слава богу, после достаточно долгой работы подходим, я с оптимизмом смотрю в будущее, мы в ближайшее время сможем выйти на подписание ключевого соглашения о признании дипломов и ученых степеней", — сказал Зенькович.

Он также отметил необходимость дальнейшего развития отношений таких стран в области образования, в частности, по его мнению, необходимо подумать о совместных программах магистратуры и создании российско-испанского университета.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).