Число негосударственных вузов в РФ сократилось в четыре раза

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. За несколько лет в России в четыре раза сократилось число негосударственных вузов, сказал глава Рособнадзора, замминистра образования РФ Сергей Кравцов во время Гайдаровского форума.

"Была поставлена задача сократить количество вузов, которые как раз готовили по экономическим, юридическим и управленческим специальностям. Мы за три года действительно сократили на тысячу образовательных организаций, государственных и негосударственных", — сказал Кравцов.

Он отметил, что на 1 сентября 2013 годы было 400 негосударственных вузов и 400 филиалов негосударственных вузов. Сейчас — более 100 негосударственных вузов и примерно такое же количество филиалов.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).