Глава Кубани ответил на критику "Трезвой России"

КРАСНОДАР, 16 янв — РИА Новости. Ставить в один ряд качественное кубанское вино и алкоголизацию населения неуместно, заявил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя критику руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева в свой адрес.

Как ранее Хамзаев заявил РИА Новости, он не согласен, что вино – это часть сельского хозяйства Краснодарского края, и призвал губернатора Кондратьева не романтизировать вино, а сосредоточиться на снабжении страны свежими продуктами питания. Хамзаев также напомнил, что в рейтинге "Трезвой России" за 2017 год Кубань заняла 70 место по алкоголизации в стране.

"Вино, а тем более качественное кубанское вино, и алкоголизацию населения в один ряд ставить в принципе неуместно. Любой здравомыслящий человек скажет, что причина алкоголизма – в отсутствии культуры пития, в низком качестве напитков, в первую очередь крепких", — сказал Кондратьев.

Что касается рейтинга, составленного "Трезвой Россией", то, как отметил губернатор края, он "не видит смысла" его комментировать.

"Исследование нам представляется поверхностным. В 2017 году краю дали 70 место в стране по уровню алкоголизации, а за два года до этого – девятое. Видимо, аналитики в 2015-м не посчитали 15 миллионов туристов, которые ежегодно приезжают в край на отдых и покупают алкоголь", — предположил глава региона.

Кондратьев также заявил, что край готов пригласить активистов "Трезвой России", чтобы показать, как производится вино, предоставить возможность пообщаться с виноделами.

"Что касается снабжения россиян продуктами питания, то здесь Краснодарский край, безусловно, в лидерах страны. В крае выращивается 40% всех плодов и ягод в стране – это наивысший показатель, 80% всего риса в РФ. Мы первые в России и по сбору тепличных овощей, в этом году в крае снова рекордный урожай зерновых – 14,7 миллиона тонн зерна", — подчеркнул Кондратьев.