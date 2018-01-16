В СФ предложили обсудить предложение об объединении внебюджетных фондов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает необходимым всесторонне обсудить предложение главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой об объединении ПФР, ФСС и ФОМС в единую структуру.

Голикова в ходе Гайдаровского форума отметила, что новый фонд должен быть не государственным, а находиться в публичной собственности.

"Любое предложение такого масштаба требует обсуждения", — сказал Рязанский РИА Новости во вторник.

Он подчеркнул, что достаточно большое количество изменений происходит в последнее время в системе фондов, и люди жалуются, что не понимают суть этих изменений.

"Конечно, такие вопросы требуют обсуждения. Желание сэкономить на управленческих функциях понятно. Но, в частности, хотелось бы понять – перевод на публичную форму собственности будет ли гарантировать сохранность средств фондов", — пояснил сенатор.

Также нужно понять, будет ли государство нести ответственность за то, чтобы эти фонды функционировали, сказал член Совфеда.

По мнению Рязанского, этот вопрос нужно обсудить и на заседании трехсторонней комиссии. "Необходима широкая дискуссия на эту тему, мы с уважением отнесемся к тем аргументам, которые представит нам Счетная палата", — заключил парламентарий.