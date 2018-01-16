Москвичей предостерегли от купаний на Крещение в необорудованных местах

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Столичный департамент региональной безопасности предостерегает москвичей от купаний на Крещение в необорудованных местах, а также напоминает о необходимости здраво оценивать состояние своего здоровья.

"Для того чтобы праздник Крещения не был омрачен болезнями, стоит соблюдать правила безопасности: не стоит совершать купание если у вас есть серьезные заболевания, особенно – сердечно-сосудистой системы и прочие медицинские противопоказания", — говорится в сообщении.

Также горожан попросили окунаться только в специально оборудованных майнах и купелях под присмотром спасателей, предварительно сделав разминку, чтобы купание прошло с меньшим стрессом для организма. В департаменте напомнили, что находиться в проруби больше одной минуты не рекомендуется.

"Участникам крещенских купаний рекомендуется запастись теплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами; категорически запрещено опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения; после купания разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду", — добавили в ведомстве.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.