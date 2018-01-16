"Ростелеком" рассказал о развитии национальной биометрической платформы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Подзаконные акты, необходимые для запуска национальной биометрической платформы, будут подготовлены в течение полугода, полагает президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Я думаю, что это займет, конечно, полгода, наверно", — сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС. "Ростелеком" является ассоциированным членом Ассоциации "Финитех", которая готовит пилотный проект по использованию биометрической платформы в кредитных организациях.

По словам Осеевского, "Ростелеком" уже сделал саму платформу биометрической идентификации, на которой уже сейчас идут тестирования конкретных решений вендоров, и "целый ряд банков уже эту работу проводит".

Метро, вклады

В октябре глава компании рассказывал, что "Ростелеком" обсуждал с правительством Москвы возможность внедрения системы биометрической идентификации, в том числе сканирования лица, для оплаты проезда в метро. Во вторник Осеевский высказал мнение, что биометрия также может в перспективе использоваться в здравоохранении, но сначала надо ее запустить в финансовом секторе. "Нам сначала надо ее запустить применительно к финансовому сектору", — сказал глава компании.

Президент РФ в конце декабря 2017 года подписал закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков.

Документ направлен на создание механизма удаленной идентификации клиентов кредитной организации — физлиц с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос). Такая идентификация будет осуществляться с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и с подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС).

Оператор ЕБС будет предоставлять МВД и ФСБ размещенные в данной системе сведения в установленном правительством РФ порядке. Предполагается, что таким оператором будет "Ростелеком".

Предусмотренный законом механизм позволяет банкам открывать счета (вклады) клиентам-гражданам без их личного присутствия через интернет. При этом Банк России будет вправе запретить банку осуществлять удаленную идентификацию клиентов-физлиц в случае неоднократного в течение года нарушения им требований по обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).