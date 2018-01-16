"Ростелеком" рассказал о развитии национальной биометрической платформы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Подзаконные акты, необходимые для запуска национальной биометрической платформы, будут подготовлены в течение полугода, полагает президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
По словам Осеевского, "Ростелеком" уже сделал саму платформу биометрической идентификации, на которой уже сейчас идут тестирования конкретных решений вендоров, и "целый ряд банков уже эту работу проводит".
Метро, вклады
Президент РФ в конце декабря 2017 года подписал закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков.
Документ направлен на создание механизма удаленной идентификации клиентов кредитной организации — физлиц с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос). Такая идентификация будет осуществляться с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и с подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС).
Предусмотренный законом механизм позволяет банкам открывать счета (вклады) клиентам-гражданам без их личного присутствия через интернет. При этом Банк России будет вправе запретить банку осуществлять удаленную идентификацию клиентов-физлиц в случае неоднократного в течение года нарушения им требований по обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).