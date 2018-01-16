В Москве в первой половине зимы выпало 135% от нормы осадков

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Количество осадков, выпавших в Москве с 1 декабря по 15 января, на 35% превысило норму, сообщила РИА Новости главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

"Количество осадков на станции ВДНХ, выпавших с 1 декабря по 15 января, достигло 103,8 миллиметра, что составляет 135% от нормы", — сказала Позднякова РИА Новости.

Кроме того, отметила Позднякова, впервые за последние 60 лет на Новый год в Москве не было снежного покрова, хотя до этого в ноябре и декабре снежный покров устанавливался дважды.

"Для сравнения — в январе 2007 года снег сошел 2 и 3 января и вновь образовался только 21 числа", — добавила собеседница агентства.