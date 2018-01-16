Медведев рассказал о роли оценки социальных последствий в эпоху технологий

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Оценка социальных и нравственно-этических последствий будет иметь большое значение наряду с техзаданиями и бизнес-планами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на пленарной дискуссии гайдаровского форума, он отметил, что в эпоху новых технологий человек становится главной ценностью и главным ориентиром при принятии управленческих решений.

"Конец прошлого века был эпохой high-tech — то есть периодом развития высоких технологий в промышленности и сельском хозяйстве. А сейчас эта эпоха сопрягается с эпохой high-hume, то есть — высоких гуманитарных технологий, которые направлены на максимальное развитие и эффективное использование индивидуальных и коллективных возможностей людей", — сказал Медведев.

"Это значит, что наряду с традиционными техническими заданиями и бизнес-планами, то есть анализом сугубо технологических и экономических параметров, все большее значение будет иметь оценка социальных и нравственно-этических последствий. Если хотите, это такая гуманитарная экспертиза. Это абсолютно новый и очень серьезный вызов для тех, кто занимается подготовкой таких решений", — пояснил он.

По словам Медведева, существует и больше тенденций, на которые стоило бы обратить внимание. "Человеческая история была сделана благодаря нестандартным и, на первый взгляд, благодаря фантастическим идеям. Именно они задавали новые ориентиры технологического развития. И постепенно меняли систему общественных ценностей", — сказал глава кабмина.

Сегодня эти процессы идут значительно быстрее, отметил он, добавив, что только создаются правила, "которые будут действовать в новом мире".

"И мы в нашей стране понимаем, что мы не должны просто реагировать на эти обстоятельства. Мы должны создавать их сами. Не ждать, когда поменяется мир, а менять его самим", — добавил премьер.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).