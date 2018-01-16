В московских парках открылись 16 катков, в том числе круглосуточные

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В московских парках открылись 16 катков с натуральным льдом, среди которых семь — бесплатные, а три работают круглосуточно, сообщили в пресс-службе "Мосгопарка" во вторник.

"С наступлением настоящей зимы в парках Москвы наконец-то открылись катки с натуральным льдом. Всего их 16, вход на семь из них — бесплатный, а три работают круглосуточно", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказали в "Мосгорпарке", бесплатно покататься на коньках можно в парках "Красная Пресня", где, в том числе, их можно взять на прокат, в сквере по Олонецкому проезду, в усадьбе "Люблино", в парке "Северное Тушино", а также в Сокольниках. Круглые сутки и бесплатно работают катки в Перовском парке (в парке также имеется платный каток), в парке у прудов "Радуга" и в парке Северного речного вокзала.

Платные катки с прокатом, теплой раздевалкой и заточкой коньков можно найти в Перовском, Измайловском и Лианозовском парках, парке Дружбы, в Сокольниках, а также усадьбах Воронцово, "Коломенское" и саду "Эрмитаж".

Цена входных билетов на катки с натуральным льдом за взрослый билет в будни — от 150 рублей, в выходные и праздничные дни стоимость выхода на каток варьируется до 350 рублей, уточнили в пресс-службе. Прокат коньков осуществляется от 150 рублей в час (в некоторых парках для этого нужен залог или документ), заточить коньки посетители смогут от 200 рублей за пару.

Для начинающих маленьких фигуристов некоторые парки предоставляют на прокат "помощников фигуриста". Такие, например, имеются в саду "Эрмитаж", усадьбе "Коломенское", Измайловском и Лианозовском парках. "Помощников" в виде мишки или пингвина можно нанять за 200-250 рублей в час.

Помимо катков с натуральным льдом, в парках столицы этой зимой также открыты катки с искусственным льдом. Бесплатно на искусственном льду можно покататься в таких парках, как "Красная Пресня", "Фили", Сокольники, "Северное Тушино", в Лианозовском, Измайловском парках, а также в усадьбах Воронцово и "Люблино".

Сезон катков открылся в столице 1 ноября. Главный каток страны на ВДНХ открылся 1 декабря. В прошлом году он попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире каток с искусственным ледовым покрытием в 20 тысяч квадратных метров. Как сообщал ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в составе индустрии зимнего отдыха Москвы насчитывается 191 каток с искусственным льдом и 1283 катка с естественным.