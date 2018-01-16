Предложение об объединении трех соцфондов не прорабатывали, заявила Голодец

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Предложение об объединении трёх соцфондов — Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) — в один прозвучало впервые, пока оно не прорабатывалось, заявила вице-премьер Ольга Голодец журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее глава Счётной палаты Татьяна Голикова, выступая на форуме, предложила объединить ПФР, ФСС и ФОМС в один фонд.

"Мы его не прорабатывали. Любая реформа хороша тогда, когда она оправдана с точки зрения затрат на результат", — сказала Голодец, комментируя предложение Счётной палаты по объединению ПФР, ФСС и ФОМС в один фонд.

Она также отметила, что ранее по предложению Счётной палаты было передано администрирование страховых взносов из ПФР в ФНС.

"И я скажу, что никаких качественных изменений в сборе средств мы, к сожалению, не получили, а работодатели за этот год получили очень много проблем, которые пришлось решать налоговой службе в ручном режиме. И мы создали довольно сложную ситуацию в сложный экономический период", — сказала она.

"Предложения должны быть взвешенными, и надо понимать, какого результата мы ожидаем", — подчеркнула вице-премьер.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).