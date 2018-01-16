В Госдуме предложили в шесть раз увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Госдуме предложили увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО до пяти тысяч рублей. Автором законодательной инициативы выступил депутат Сергей Вострецов, сообщает RT.

Парламентарий объяснил, что многие водители предпочитают не приобретать ОСАГО, потому что сумма штрафа ниже стоимости полиса. Согласно действующим правилам, штраф за отсутствие страховки составляет 800 рублей, а средняя стоимость полиса — 5,8 тысячи рублей.

По мнению Вострецова, у хозяина автомобиля появляется соблазн ездить без ОСАГО, пока его не остановят для проверки сотрудники ГИБДД.

Предложение поддержал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. По его словам, из 50 миллионов зарегистрированных в России автомобилей около миллиона эксплуатируется без страховок.

"Справедливое решение, так как сегодня очень многие люди просто рискуют, выезжая на дороги без полиса", — пояснил Юргенс.