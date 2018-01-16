Новосибирский колледж отменил приказ, запрещавший учащимся усы и татуировки

НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Новосибирский промышленный колледж устранил нарушения прав учащихся, которым запрещали носить усы, бороду, татуировки и покидать здание на переменах, сообщила во вторник прокуратура региона.

Ранее в ведомстве сообщали, что по итогам проверки в колледже, которая проводилась на основании обращения одного из родителей, прокуратура внесла директору представление об устранении нарушений. В частности, в колледже существовало "негласное правило" о запрете учащимся покидать здание учреждения на переменах, а правила внутреннего распорядка запрещали учащимся носить усы, бороду, татуировки и пирсинг.

"В январе 2018 года по результатам рассмотрения представления и протеста прокурора администрация колледжа отменила незаконные запреты, а виновное должностное лицо привлекла к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщали, что подобные ограничения на свободу передвижения являются нарушением Конституции РФ, а запрет на бороды и татуировки нарушает права учащихся на самовыражение.