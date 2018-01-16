Роспотребнадзор заблокировал сайт, продающий опасный "жиросжигатель"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Заблокирован сайт интернет-магазина, продававшего опасный для здоровья "жиросжигатель", говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

"На основании данных Роспотребнадзора о реализации в сети интернет и через социальные сети опасного для жизни и здоровья "жиросжигателя" DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ)…. Федеральной службой на надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций прекращено функционирование интернет-магазина, продающего опасное вещество. На сегодняшний день доменное имя сайта разделегировано, он недоступен для посещения", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь. Кроме того, ведомство предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы.